Stage d'initiation au water-polo MIXTE pour les garçons et filles de 10 ans à 16 ans, en partenariat avec Quimperlé Communauté et l'Aquapaq, dispensé par notre entraineur de niveau National. Inscriptions auprès de l'accueil de la piscine après un test gratuit. 5 séances de 1h30 : Lundi de Pâques (18 avril) horaire spécial jour férié : 12h30/14h, puis du mardi 19 au vendredi 22 : 13h/14h30 à la piscine de l'Aquapaq. TARIF : 35€ la semaine. Test obligatoire gratuit sur les horaires d'ouverture de la piscine au public auprès des maîtres nageurs sauveteurs : savoir faire 50m en crawl et 25m en brasse ! Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous via Facebook ou renseignez vous auprès de l'accueil de la piscine. +33 2 98 09 07 77

