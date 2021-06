Latresne Aero Campus Aquitaine 1 route de Cenac 33360 LATRESNE Gironde, Latresne Stage de découverte des métiers de l’aéronautique Aero Campus Aquitaine 1 route de Cenac 33360 LATRESNE Latresne Catégories d’évènement: Gironde

Un séjour de découverte avec une dominante d’initiation aux métiers de l’aéronautique. Les activités proposées durant le séjour, sont encadrées par des intervenants spécialisés. Ces activités sont dans une démarche de découverte et d’initiation afin que les jeunes prennent goût à ces activités. L’objectif de cette découverte est de valoriser ces métiers auprès des jeunes afin qu’ils se projettent dans ces différentes filières. Les jeunes pratiqueront durant le séjour au minimum 3 activités aéronautiques. Les sorties : Selon le temps et les marées, les jeunes auront l’opportunité, avec l’équipe d’animation, de profiter des plages pour des moments de baignade, de la pêche à pied, mais aussi de multiples balades. Visites de la région et possibilité d’acheter des souvenirs.

jeunes âgés de 11/17ans participation financière en fonction du quotient familial

Découverte des métiers de l'aéronautique, pour 20 jeunes maximum encadrés par 4 animateurs dont un directeur . ils auront aussi tout le loisirs de s'initier aux activités nautiques.

