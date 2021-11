Decize Decize Decize, Nièvre Stage de découverte de la vannerie d’osier “spécial Noël” Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Decize Nièvre EUR 30 En 3h00, en compagnie de Claudine Pellenard, vannière à Decize, réalisez un petit objet en utilisant quelques techniques de vannerie traditionnelle. Stage se déroulant dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize. Vous pourrez repartir avec votre création qui sera pour l’occasion une décoration de Noël ou une couronne de Noël selon la date choisie :

23 – 24 et 27 novembre : couronne de Noël

En 3h00, en compagnie de Claudine Pellenard, vannière à Decize, réalisez un petit objet en utilisant quelques techniques de vannerie traditionnelle. Stage se déroulant dans l'atelier de la vannière au centre-ville de Decize. Vous pourrez repartir avec votre création qui sera pour l'occasion une décoration de Noël ou une couronne de Noël selon la date choisie :

23 – 24 et 27 novembre : couronne de Noël

30 novembre – 1er et 4 décembre : décorations de Noël Chaque atelier se déroule de 9h30 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00 reveries.vanniere@lavache.com

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Atelier "Rêveries vannières" 18, rue Jean-Jacques Rousseau Ville Decize lieuville Atelier "Rêveries vannières" 18, rue Jean-Jacques Rousseau Decize