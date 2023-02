Stage de découverte de Capoeira encadré par Patricio de l’association Capoeira-cdo-breizh’il Salle omnisport Plobannalec-Lesconil Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Naphtaline vous propose un stage de découverte de la capoeira encadré par Patricio de l’association Capoeira-cdo-breizh’il.

La capoeira est un art martial afro-brésilien qi aurait ses racines dans les techniques de combat des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.

Tout public à partir de 7 ans. Venez participer en famille!!!

