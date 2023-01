Stage de découverte artistique : percussions africaines La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’Évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Stage de découverte artistique : percussions africaines La Chaise-Dieu, 17 avril 2023, La Chaise-Dieu . Stage de découverte artistique : percussions africaines Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu RD 906 – Route de Vichy Village de la Tour La Chaise-Dieu Haute-Loire RD 906 – Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu

2023-04-17 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-20 12:00:00 12:00:00

RD 906 – Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Haute-Loire EUR Pars à la découverte des rythmes africains ! Accompagné par Loïc, Issouf, Naguibe et Francis, essaies-toi à la musique africaine… Ces 4 musiciens te dévoileront aussi les secrets et l’histoire de ces instruments incroyables contact@chaisedieu.fr +33 4 71 00 56 67 RD 906 – Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Village de la Tour Adresse La Chaise-Dieu Haute-Loire RD 906 - Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu Ville La Chaise-Dieu lieuville RD 906 - Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu Village de la Tour La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Stage de découverte artistique : percussions africaines La Chaise-Dieu 2023-04-17 was last modified: by Stage de découverte artistique : percussions africaines La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Village de la Tour 17 avril 2023 Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu RD 906 - Route de Vichy Village de la Tour La Chaise-Dieu Haute-Loire Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire