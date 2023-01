Stage de découverte à la musique traditionnelle Coarraze Coarraze Catégories d’Évènement: Coarraze

Pyrénées-Atlantiques

Stage de découverte à la musique traditionnelle Coarraze, 4 février 2023, Coarraze . Stage de découverte à la musique traditionnelle 1 Rue Léo Lagrange EMPN Coarraze Pyrénées-Atlantiques EMPN 1 Rue Léo Lagrange

2023-02-04 14:00:00 – 2023-02-04 17:00:00

EMPN 1 Rue Léo Lagrange

Coarraze

Pyrénées-Atlantiques 12 12 EUR La Communauté de communes du Pays de Nay accompagne et soutient l’école de musique du Pays de Nay qui organise un stage ouvert à tous dès la première année de pratique instrumentale. En cette période de Carnaval, il vous est proposé une découverte de la musique traditionnelle autour de cette thématique. Qu’importe l’instrument joué, tous pourront s’initier à ce répertoire carnavalesque le tout dans la danse et la bonne humeur. Stage animé par Mathilde Duffaut. La Communauté de communes du Pays de Nay accompagne et soutient l’école de musique du Pays de Nay qui organise un stage ouvert à tous dès la première année de pratique instrumentale. En cette période de Carnaval, il vous est proposé une découverte de la musique traditionnelle autour de cette thématique. Qu’importe l’instrument joué, tous pourront s’initier à ce répertoire carnavalesque le tout dans la danse et la bonne humeur. Stage animé par Mathilde Duffaut. +33 7 84 62 93 36 Ecole de musique du Pays de Nay ©pixabay

EMPN 1 Rue Léo Lagrange Coarraze

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Coarraze, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Coarraze Adresse Coarraze Pyrénées-Atlantiques EMPN 1 Rue Léo Lagrange Ville Coarraze lieuville EMPN 1 Rue Léo Lagrange Coarraze Departement Pyrénées-Atlantiques

Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coarraze/

Stage de découverte à la musique traditionnelle Coarraze 2023-02-04 was last modified: by Stage de découverte à la musique traditionnelle Coarraze Coarraze 4 février 2023 1 Rue Léo Lagrange EMPN Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Coarraze Pyrénées-Atlantiques