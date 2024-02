Stage de danses traditionnelles Poitevines Prailles-La Couarde, samedi 9 mars 2024.

Stage de danses traditionnelles Poitevines Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Nous vous proposons dans ce stage d’apprendre ou de réviser le répertoire Pibolous.

Apprentissage de 7 à 10 danses

Tarifs L’adhésion 5 € pour celles et ceux qui ne l’ont pas déjà (possibilité par RIB ou sur place)

– Prix du stage 30 € (possibilité par RIB ou sur place)

– Prix du repas du soi

Nous vous proposons dans ce stage d’apprendre ou de réviser le répertoire Pibolous.

Après un petit échauffement basique, on passe à l’apprentissage de 7 à 10 danses et durant toute la journée des petits moments de créations seront proposés (à partir des danses apprises).

Pour celles et ceux qui en on l’envie, la journée se terminera, après un dîner proposé par Les Pibolous, par une révision festive des danses qu’on aura apprises et d’autres si le cœur nous en dit !

(prévoir un pique-nique pour le midi)

Nous acceptons tous les niveaux !

Nombre de places limité !

Tarifs L’adhésion 5 € pour celles et ceux qui ne l’ont pas déjà (possibilité par RIB ou sur place)

– Prix du stage 30 € (possibilité par RIB ou sur place)

– Prix du repas du soir 5 € (possibilité par RIB ou sur place) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Rue des écoles

Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cpl.les.pibolous@gmail.com

L’événement Stage de danses traditionnelles Poitevines Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Pays Mellois