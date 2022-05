Stage de danses traditionnelles Centre Léo Lagrange,Foix (09)

**Stage de danses traditionnelles avec Jean-Pierre Estèbe** Descriptif du stage : Jean-Pierre, musicien danseur, originaire du Sud-Ouest, a une longue pratique enseignante de la danse traditionnelle. Nous aborderons les bases de la technique, rythmique, gestuelle, pulsation… Vous trouverez précision sur le pas du rondeau, si souvent déformé dans les bals folk ! Un stage dynamique et festif dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pas de niveau prérequis. Date : Vendredi 27 mai 2022 Horaire :14h30 à 17h30 Lieu : Centre Léo Lagrange de Foix Tarif : 20 euros (18 euros pour les étudiants ou en recherche d’emploi) **Contact et inscription : Astrid Tondel au 0674428144** *source : événement [Stage de danses traditionnelles](https://agendatrad.org/e/36160) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

