Troisième session du stage de danses irlandaises en sets avec Agnès Haack Nous bénéficions du parquet de la salle de danse du Centre Culturel René Cassin (au premier étage), rue des Vergers St Jacques à Dourdan (91410). Prévoir des chaussures de danses propres pour la salle et de l’eau pour vous désaltérer. Accès possible par le RER C arrêt gare de Dourdan (prévoir un quart d’heure de marche jusqu’à la salle) ou par le RER B + Bus jusqu’à Dourdan qui vous déposera lui aussi à la gare (parfois plus rapide que le RER C) *source : événement [Stage de danses irlandaises en sets](https://agendatrad.org/e/35073) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30€

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00

