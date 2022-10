Stage de danses et bal gascon Puyoô Puyoô Catégories d’évènement: Puyoô

Pyrnes-Atlantiques Puyoô 12 EUR 15h à 18h : Stage de danses du Quercy avec Baptiste Delaunay..

19h : repas animé par la banda trad des Musicales d’Orthez

21h à 21h30 : ouverture du bal et concert par la chorale Mélodie

21h30 à 1h : concert bal animé par Rémi Geoffroy et Simon Néocles. +33 6 70 49 99 36 Chorale Mélodie

