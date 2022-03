Stage de danses en ligne et de salon Route de Perpignan,Narbonne (11)

Stage de danses en ligne et de salon Route de Perpignan,Narbonne (11), 17 mars 2022, . Stage de danses en ligne et de salon

Route de Perpignan, Narbonne (11), le jeudi 17 mars à 09:00

**Stage danses en ligne et de salon** : – **de 9h00 à 10h00 :** – Apprentissage de Danses en ligne – **de 10h00 à 11h00 :** – Apprentissage de Danses de salon – **de 11h00 à 12h00 :** – Révision des danses étudiées par un mini bal *source : événement [Stage de danses en ligne et de salon](https://agendatrad.org/e/35757) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30 euros pour l’année

avec Danse Trad Narbonne Route de Perpignan,Narbonne (11) complexe sportif Montplaisir Route de Perpignan, 11100 Narbonne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T11:30:00

Détails Autres Lieu Route de Perpignan,Narbonne (11) Adresse complexe sportif Montplaisir Route de Perpignan, 11100 Narbonne, France lieuville Route de Perpignan,Narbonne (11)

Route de Perpignan,Narbonne (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//