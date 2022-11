Stage de danses du Pays de Guérande

2022-11-26 – 2022-11-26 Au programme : Rond de la St Jean, Calibourdaine de Breca, Ridee de la Turballe, Bal du Croisic, Rond de St Julien de concelles, Rond de Sautron, Bal à 4 sauts. Animé par Marie-Annick Tobie. degemer@tiarvro-gwengamp.bzh +33 2 96 44 27 88 dernière mise à jour : 2022-11-18 par

