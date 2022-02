Stage de danses du Berry suivi d’un Bal Salle Polyvalente Robert Souesme,Saint-Benoît-sur-Loire (45)

le samedi 12 mars à 15:00

*A partir de 14h30 :* **Accueil** *De 15h00 à 18h00 :* **Stage de danses du Berry animé par les Viguenets** *A partir de 21h00 :* **Bal animé par les Viguenets** *source : événement [Stage de danses du Berry suivi d’un Bal](https://agendatrad.org/e/35564) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Les Viguenets de Morogues Salle Polyvalente Robert Souesme,Saint-Benoît-sur-Loire (45) 13, Rue de Tholey Salle Polyvalente Robert Souesme, 45730 Saint-Benoît-sur-Loire, France

