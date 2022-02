Stage de danses de Vendée et bal folk près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02)

Stage de danses de Vendée et bal folk près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02), 12 mars 2022, . Stage de danses de Vendée et bal folk

près de Château-Thierry, Essômes-sur-Marne (02), le samedi 12 mars à 15:00

Stage: Les Iles d’Yeu et de Noirmoutier: ronds, demi-rond, branle. Le Marais Nord: Maraîchine, pas de base et variantes. Bal à partir de 20h30. Bar et petite restauration sur place (si autorisé!) Pass sanitaire demandé. Renseignements au 06 81 61 25 10, mail dansenomois@neuf.fr *source : événement [Stage de danses de Vendée et bal folk](https://agendatrad.org/e/35036) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15 – 10

avec Arbadétorne et Itinérance près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02) salle polyvalente Place du Cygne près de Château-Thierry, 02400 Essômes-sur-Marne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T01:00:00

Détails Autres Lieu près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02) Adresse salle polyvalente Place du Cygne près de Château-Thierry, 02400 Essômes-sur-Marne, France lieuville près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02)

près de Château-Thierry,Essômes-sur-Marne (02) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//