Stage de danses de Sibérie Thétre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de danses de Sibérie Thétre Mandapa, 30 avril 2023, Paris. Le dimanche 30 avril 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. payant

Les peuples sibériens entretiennent une relation privilégiée avec la nature. La culture chamanique, attentive aux manifestations du monde animal, influe sur l’art des humains. L’esprit des forces naturelles apporte aux danses de Sibérie une énergie bienfaisante. Par l’expression du corps, c’est l’harmonie de l’être qui est favorisé. Stage de danses de Sibérie Les peuples sibériens entretiennent une relation privilégiée avec la nature. La culture chamanique, attentive aux manifestations du monde animal, influe sur l’art des humains. L’esprit des forces naturelles apporte aux danses de Sibérie une énergie bienfaisante. Par l’expression du corps, c’est l’harmonie de l’être qui est favorisée. Contenu et répertoire : Exploration du langage chorégraphique de Sibérie: le langage du mouvement ; la beauté du geste ; l’expression du sentiment à travers la danse. Acquisition d’un répertoire spécifique à la Sibérie : mouvements inspirés des animaux ; rondes traditionnelles bouriates yokhors ; danses chantées Initiation aux danses de Mongolie… Objectifs : Comprendre l’esprit et la pratique des danses sibériennes. Assimiler les rythmes et les chorégraphies d’un art qui contribue au développement de l’imagination et de la créativité. Développer la souplesse et la coordination des mouvements. Améliorer la gestion de l’énergie et du souffle. — Développer l’autonomie et la confiance en soi. Thétre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/stage-de-danses-de-siberie 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/stage-de-danses-de-siberie

Théâtre Mandapa Stage de danses de Sibérie

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Thétre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Thétre Mandapa Paris

Thétre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de danses de Sibérie Thétre Mandapa 2023-04-30 was last modified: by Stage de danses de Sibérie Thétre Mandapa Thétre Mandapa 30 avril 2023 Paris Thétre Mandapa Paris

Paris Paris