Stage de danses bretonnes et Bal Breton-Limousin Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87)

Stage de danses bretonnes et Bal Breton-Limousin Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87), 19 novembre 2022, . Stage de danses bretonnes et Bal Breton-Limousin

Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, Ambazac (87), le samedi 19 novembre à 14:30

**14h30 à 18h30** :**Stage de danses bretonnes** animé par Anne-Claire Vervenn et Kastelodenn **19h00:** repas tiré du sac **20h30** : **Bal breton-limousin** animé par le groupe breton **KASTELODENN** et le groupe limousin **N’am Li Contacts:** annie.jacquemain@gmail.com ou Viviane 0645456895 *source : événement [Stage de danses bretonnes et Bal Breton-Limousin](https://agendatrad.org/e/36244) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

payante

avec KASTELODENN et N’am Li Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87) 1, Rue Anna Beillot Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, 87240 Ambazac, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:30:00 2022-11-19T01:00:00

Détails Autres Lieu Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87) Adresse 1, Rue Anna Beillot Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg, 87240 Ambazac, France lieuville Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87)

Espace Mont Gerbassou,salle Beaubourg,Ambazac (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//