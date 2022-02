Stage de danses alpines avec Trad’Aulps Maison Jean-Marie Vianney,Bourg-en-Bresse (01), 13 février 2022, .

Stage de danses alpines avec Trad’Aulps

Maison Jean-Marie Vianney, Bourg-en-Bresse (01), le dimanche 13 février à 10:30

Stage de danses de Savoie, du Valais et du Piémont organisé par l’association FolK à BourK et animé par les danseurs et musiciens de Trad’Aulps. Le stage est accessible aux danseurs de tous niveaux. Musiques et danses gaies, entraînantes et sautillantes, un vents de fraîcheur alpine en perspective. Le stage se déroule dimanche 13 février 2022 au 29 rue du Dr Nodet à Bourg-en-Bresse de 10h30 à 13h et de 14h à 17h. Ceux qui amènent leur repas peuvent prendre leur repas sur place le midi. Café offert. Il est conseillé de réserver préalablement par mail adressé à contact@folkabourk.fr (pas de pré-paiement). *source : événement [Stage de danses alpines avec Trad’Aulps](https://agendatrad.org/e/35434) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15€ non adhérents / 12€ adhérent

organisé par Folk à Bourk

Maison Jean-Marie Vianney,Bourg-en-Bresse (01) 29, Rue du Docteur Nodet Maison Jean-Marie Vianney, 01000 Bourg-en-Bresse, France



