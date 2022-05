Stage de danses 46,Rue Maréchal Foch,Saint-Vaast-la-Hougue (50)

**Vendredi 12 Août 09h45-12h30** **Bourrées du Berry en Bal Folk** **« S’affranchir des lignes droites. » – Bourrées à deux et en quadrettes.** **Pour les plus expérimentés, nous travaillerons sur le style de deux éminentes figures de la bourrée Berrichonne : André Dufresnes et Hélène Perrone.** **Lieu du stage :** **Salle Max Pol Fouchet** **46 rue Maréchal Foch. Saint-Vaast la Hougue. 50550** **Renseignements** **: 06 33 54 11 60** envie_deptitbal@orange.fr Avec le soutien du Conseil Départemental de la Manche et de la ville de Saint Vaast la Hougue *source : événement [Stage de danses](https://agendatrad.org/e/36568) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

