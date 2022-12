Stage de danse West Coast Swing & soirée dansante Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Stage de danse West Coast Swing & soirée dansante Andernos-les-Bains, 28 janvier 2023, Andernos-les-Bains . Stage de danse West Coast Swing & soirée dansante 1 Avenue Gustave Eiffel Salle d’Arts Corporels Andernos-les-Bains Gironde Salle d’Arts Corporels 1 Avenue Gustave Eiffel

2023-01-28 19:15:00 – 2023-01-28

Salle d’Arts Corporels 1 Avenue Gustave Eiffel

Andernos-les-Bains

Gironde Stage, pause gourmande et à 21h, soirée toutes danses et SBK organisés par Mov’N Dance.

– Payant. Rens. Tél 06.82.61.13.47 Stage, pause gourmande et à 21h, soirée toutes danses et SBK organisés par Mov’N Dance.

– Payant. Rens. Tél 06.82.61.13.47 +33 6 82 61 13 47 Mov’N Dance

Salle d’Arts Corporels 1 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Salle d'Arts Corporels 1 Avenue Gustave Eiffel Ville Andernos-les-Bains lieuville Salle d'Arts Corporels 1 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Stage de danse West Coast Swing & soirée dansante Andernos-les-Bains 2023-01-28 was last modified: by Stage de danse West Coast Swing & soirée dansante Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 28 janvier 2023 1 Avenue Gustave Eiffel Salle d'Arts Corporels Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde