STAGE DE DANSE-VOLTIGE ENFANT Le Bosc, lundi 12 février 2024.

Stages danse-voltige sur 2 jours pendant les vacances scolaires Lundi 12 et mardi 13 février 2024

enfants de 7 à 10 ans de 10h à 12h

enfants de 11 à 14 ans de 14h à 16h

Au programme :

Jeux en corde, apprentissage de figures, enchaînement, grands vols, hauteur, et encore des jeux!

50€ les deux demi-journées

Lieu

Local Têt’enl’air Route de Lodève 34700 Le Bosc

À 5 minutes de Lodève, 30 minutes de Montpellier, Béziers

Infos et inscriptions par mail

association@tetenlair-dansevoltige.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 10:00:00

fin : 2024-02-13 16:00:00

Route de Lodève

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie

