Stage de danse urbaine Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest 5, rue Jean Racine Caen

2022-05-10 15:00:00 – 2022-05-10

Caen Calvados La danse ouverte à tous et toutes !Mardi 10 mai – 20hMercredi 11 mai – 15h

Places limitées, merci de vous inscrire au 06 62 73 85 96 ou par mail, à l’adresse suivante ensuiteencorps@gmail.com.



