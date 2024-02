Stage de danse tzigane russe avec Ursula Compiègne, dimanche 11 février 2024.

Embarquez avec Ursula pour 2h30 de folie tzigane le dimanche 11 février de 14h30 à 17h00 ! Libres et pieds nus en première partie, puis chaussées et déterminées pour la seconde, nous explorerons quelques merveilleuses facettes de ce style de danse si riche en techniques et en émotions.

Tous niveaux.

Pré-inscription en ligne sur https://my.weezevent.com/stage-de-danse-tzigane-russe-avec-ursula

QU’EST-CE QUE LA DANSE TZIGANE ?

ll existe au moins autant de danses tziganes que de pays par lesquels ce peuple est passé. La plus connue et la plus académisée est le flamenco, la danse tzigane andalouse. Mais il existe aussi notamment les danses tziganes indiennes, russes, roumaines, hongroises, grecques, turques, égyptiennes, mais aussi latino-américaines (péruviennes par exemple).

On leur trouve des caractéristiques communes et notamment les frappes de pieds (nus ou en chaussures à talon), les claquements de doigts, les cymbalettes de doigts (crotales, castagnettes ou encore sagattes), les frappes corporelles, les sauts…

C’est aussi une danse qui permet de réunir hommes et femmes sur des mouvements similaires et qui se répondent, mais en toute liberté, sans guidage (guidage généralement masculin dans les danses à deux). La femme est donc complètement libre d’exprimer son caractère et sa féminité sa danse est coquette, vive et sensuelle, composée de grands mouvements de jupe, de claquettes précises, de sauts agiles et agrémentée de vibrations d’épaules.

Nos cours/stages sont également ouverts aux personnes n’ayant pas de bagage en danse la technique de la danse tzigane est tellement spécifique qu’il est possible de débuter la danse par un tel cours.

Les grands débutants sont donc les bienvenus. Une bonne oreille musicale sera un atout précieux.

Contact et info par mail rozadanse@gmail.com

Site internet www.roza-danse-yoga.com40 .

4 Rue Pasteur

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France rozadanse@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



