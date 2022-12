Stage de danse traditionnelle : terroir Kernevodez Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Stage de danse traditionnelle : terroir Kernevodez Moëlan-sur-Mer, 5 janvier 2023, Moëlan-sur-Mer . Stage de danse traditionnelle : terroir Kernevodez Centre culturel l’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse

2023-01-05 20:00:00 – 2023-01-05 22:00:00

Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse

Moëlan-sur-Mer

Finistère Moëlan-sur-Mer Lagadenn s’associe à la confédération Kenleur pour organiser une soirée sur les danses du terroir Kernevodez animée par Tristan Gloaguen et Gilles Le Goff.

Cette soirée s’inscrit dans le programme Kejadenn mis en place par Kenleur pour valoriser le travail réalisé par les associations (autres que les cercles celtiques) qui organisent des cours de danse traditionnelle, ce que fait Lagadenn à Moëlan Sur Mer. Soirée gratuite et ouverte à tous.

Galettes des rois et boissons offertes par Lagadenn.

Inscription obligatoire, nombre de places limitées. lagadenn@orange.fr Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Moëlan-sur-Mer Finistère Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l'Ellipse Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l'Ellipse Moëlan-sur-Mer Departement Finistère

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Stage de danse traditionnelle : terroir Kernevodez Moëlan-sur-Mer 2023-01-05 was last modified: by Stage de danse traditionnelle : terroir Kernevodez Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 5 janvier 2023 Centre culturel l'Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère finistère Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère