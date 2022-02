stage de danse trad Rue de l’Abbaye,Corbigny (58)

Rue de l’Abbaye, Corbigny (58), le dimanche 10 avril à 14:00

**Au programme** Valse à trois temps et asymétriques. Mazurka : pas de base et variations. Scottish : pas de base et créations chorégraphiques. Travail sur le guidage pour toutes les danses de couple. Bourrées 2 et 3 temps : bourrées créatives tendance Berry Afin de mettre en application les danses que vous aurez apprises nous proposons, si le coeur vous en dit, de poursuivre cet après midi par une veillée. Apéritif offert pas l’association, repas partagé et …….on danse Passe vaccinal obligatoire *source : événement [stage de danse trad ](https://agendatrad.org/e/35323) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

