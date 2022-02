stage de danse sur musiques klezmer et ladino avec Marcel Chilou espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26)

stage de danse sur musiques klezmer et ladino avec Marcel Chilou espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26), 27 février 2022, . stage de danse sur musiques klezmer et ladino avec Marcel Chilou

espace culturel Simone Signoret, Livron-sur-Drôme (26), le dimanche 27 février à 10:00

stage de 10h à 12H30 ( accueil à partir de 9h30 ) et de 14h à 17h avec auberge espagnole, stage tout niveau avec le chorégraphe Marcel Chilou sur des musiques originales et variées allant du klezmer d’Europe centrale au ladino d’Espagne et extrême orient. Infos et inscriptions, Carmelina Aubert : 0614111423 / carmelina.aubert@sfr.fr *source : événement [stage de danse sur musiques klezmer et ladino avec Marcel Chilou](https://agendatrad.org/e/35262) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30€

organisé par le monde danse la vie espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26) 90, Avenue Joseph Combier espace culturel Simone Signoret, 26250 Livron-sur-Drôme, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T17:00:00

Détails Autres Lieu espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26) Adresse 90, Avenue Joseph Combier espace culturel Simone Signoret, 26250 Livron-sur-Drôme, France lieuville espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26)

espace culturel Simone Signoret,Livron-sur-Drôme (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//