Salle Equinoxe, La Tour-du-Pin (38), le samedi 12 mars à 09:30

Danse emblématique, le rigodon est une danse issue de la tradition populaire desAlpes du Sud / Dauphiné. On peut le considérer comme une famille de danses tant sont variées les formes et le nombre variable de danseurs impliqués. Il fait jouer l’expression personnelle et la dimension de relation énergétique àl’autre. Il offre un « cadre » et des outils pour un dialogue dansé entre deuxpersonnes tout en générant des échanges multiples et une dynamique de groupe. L’apprentissage et l’exploration de cette danse permettront un travail sur desfondamentaux du corps des pieds à la tête : recherche des appuis rythmiques dela danse, de la posture, de l’énergie, jeu avec les dynamiques relationnelles descorps en mouvements, transmission autour de variations, ornementations,chorégraphies collectées et recherche d’improvisations ……. *source : événement [Stage de danse “Rigodon” danse emblématique du Dauphiné](https://agendatrad.org/e/35267) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Robin Vargoz

Salle Equinoxe,La Tour-du-Pin (38) 9, Rue Pasteur Salle Equinoxe, 38110 La Tour-du-Pin, France



2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T13:30:00