Le Zed, Plesse (44), le samedi 2 avril à 15:00

Stage avec Emmanuelle Bouthillier et Yannick Laridon. L’Est du Canada est un territoire de danses à figures. Au niveau des pas, rien de compliqué, c’est l’empire du pas marché, tout bipède sait donc potentiellement les danser ! Ok, alors pourquoi ce stage ? L’art des danses à figures réside dans la maîtrise des déplacements et des postures corporelles, dans la conscience de la musique et des autres : c’est le résultat en mouvement des interactions dans le groupe. Ce sont donc ces aspects que nous travaillerons dans ce stage en prenant appui sur plusieurs figures ou motifs emblématiques de la pratique dansée dans l’Est de l’Amérique. De quoi vous donner des outils pour le bal du soir ! Renseignements et inscriptions : 02 99 71 36 50 / gcbpv-emt@wanadoo.fr Passe sanitaire ou vaccinal demandé selon les conditions sanitaires en vigueur. Crédit photo : Rebecca JAMES *source : événement [Stage de danse québécoise ](https://agendatrad.org/e/35370) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30 euros

avec BOUTHILLIER Emmanuelle et LARIDON Yannick

Le Zed,Plesse (44) 5, Route de Guémené Le Zed, 44630 Plesse, France



2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T17:30:00