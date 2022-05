Stage de danse – Pour les “mamies” Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy Finistère Loctudy Stage de danse Jazz avec l’Association Dansemble pour les “Mamies”. Vous avez 60 ans ou plus et la danse vous manque ou vous n’avez jamais osé vous y (re)mettre…c’est le moment ! dansemble29@gmail.com +33 6 59 00 85 19 Stage de danse Jazz avec l’Association Dansemble pour les “Mamies”. Vous avez 60 ans ou plus et la danse vous manque ou vous n’avez jamais osé vous y (re)mettre…c’est le moment ! Rue hent Poull Gleuvian Complexe sportif Loctudy

