Stage de danse pour ados et adultes Plougasnou, 27 décembre 2021, Plougasnou.

Stage de danse pour ados et adultes Lieu-dit Trézenvi Ferme de Trézenvy Plougasnou

2021-12-27 13:00:00 – 2021-12-29 15:00:00 Lieu-dit Trézenvi Ferme de Trézenvy

Plougasnou Finistère

Stage ados et adultes par Dilek Champs : 13h à 15h – 50 € les 3 jours

Dilek propose un atelier de travail somatique. L’accord entre la respiration et le corps physique et mental. De différentes techniques de danse comme Laban-Bartenief, Trisha Brown, et des exercices de la méthode Marina Abramovic. Aux adultes et aux jeunes de plus de 14 ans. L’atelier est ouvert à tout le monde sans attente de niveaux de danse ou connaissances artistiques.

Renseignements et réservations :

danseatmasyon@yahoo.com

@compagnieatmasyon

+(90) 535 641 53 45

Dilek Champs est interprète, performer chorégraphe née en Bulgarie et vivant en Turquie. Diplômée du département de danse moderne au Conservatoire d’Istanbul. Elle est diplômée du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (CNDC, direction : Emmanuelle Huynh). Elle a fait le Diplôme d’Etat d’un an en France, Paris, Centre National de Danse (CND).

En 2008, elle fonde la Compagnie de Danse Atmasyon avec Steven Champs en France. Elle collabore avec de nombreux artistes, musées, lieux et institutions pédagogiques (Le Fourneau, Musée de la Marine Brest, Istanbul Modern, DomAngela Odessa, CCN Roubaix, Carolyn Carlson Ateliers Paris, CND Paris, CNDC Angers, Dansem Marseille, Cati Istanbul…).

Elle a été invitée par le Consulat de Turquie au festival de danse à Cuba (Ciudad en Movimiento). Elle a travaillé avec des adultes, des jeunes et des enfants ayant un handicap mental et physique. Elle a travaillé avec Jérôme Bel, Ko Murobushi, Vera Mantero, Trisha Brown, Nicolas Flo’ch, Compagnie pour un Soir, Compagnie l’Insatiable, Aydin Teker, Emre Koyuncuoglu, Willi Dorner, Ecole Sauvage, Marina Abramovic…

Elle a mené des ateliers et réalisé ses propres œuvres OK, Je m’appelle Luc Look Luckely, Sterilize, Just Pray, Sufle, Vivalité, Ister Ask Ister Bom, Red Carpet, … en France, Cuba, Autriche, Ukraine, Turquie, Tunisie, Allemagne, Portugal…

Elle a été directrice artistique et professeure de l’École Coïncidanse / Bretagne , fondée en 1987.

Depuis 2010, elle est professeure au Département de performance des Arts du Spectacle de l’Université Bilgi de Laureate. Elle a donné des cours de performance à l’IUT de Morlaix en France. Responsable et professeure de danse, performance du Cursus Licence d’Arts de l’UBO (Université de Bretagne Occidentale / Brest) au Quartz. Elle travaille avec MAI l’Institut Marina Abramovic, elle a créée une performance lors de l’exposition Flux au Musée Sakip Sabanci Istanbul. Sa performance longue durée Red Carpet a été l’une des performances les plus appréciées des expositions Marina Abramovic. Elle a fait une performance à Sainte-Sophie Istanbul, ancien musée reconverti en mosquée.

Lieu-dit Trézenvi Ferme de Trézenvy Plougasnou

