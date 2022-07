Stage de danse Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor La ville de Perros-Guirec organise la 32e édition de son stage de danse en collaboration avec l’École de Danse de Perros. Ce stage de perfectionnement est ouvert aux amateurs initiés (minimum quatre années de pratique) et aux professionnels, pas de cours débutants. Ce stage est davantage orienté sur l’artistique, soutenu

par 2 techniques et 2 pédagogies différentes. Il accompagne les passionné(e)s dans leur créativité pour évoluer dans leur discipline. Une semaine pour découvrir ou se perfectionner aux techniques de Modern Jazz et/ou de Contemporain

avec deux grandes chorégraphes de renom : Rosine NADJAR et Audrey BALAVOINE. Chacune d’entre elles, dans un style, une énergie, une dynamique de travail différente, son propore langage, propose des cours d’1h30 suivis d’ 1 atelier chorégraphique de 2h par jour pour les 2 niveaux : intermédiaire et/ou avancé. Un stage qui ne se concentre pas uniquement sur l’enseignement, mais privilégie aussi les échanges avec les professeures chorégraphes pour améliorer sa danse. Partage, technique et émotions, Perros-Guirec accueille avec simplicité tous

