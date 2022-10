Stage de danse : Pascal Guérettin, Modern Jazz Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Stage de danse : Pascal Guérettin, Modern Jazz Joué-lès-Tours, 3 décembre 2022, Joué-lès-Tours. Stage de danse : Pascal Guérettin, Modern Jazz

Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

2022-12-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-03 18:00:00 18:00:00 Joué-lès-Tours

Indre-et-Loire 23 EUR 23 La MJC de Joué-lès-Tours organise un stage de danse Modern Jazz avec Pascal Guérettin, diplômé d’état en danse Jazz et Contemporaine et professeur de Pilates.

Directeur du Centre de Danse Studio 2 au Mans, il est le chorégraphe de sa compagnie, mais également pour différentes structures : écoles de danse, évènementiels, compagnies.

Formateur à l’EAT (examen d’aptitude technique). Il est régulièrement invité en tant que professeur à l’occasion de stages dans l’ouest de la France.

Il est aussi juré d’examen de conservatoire, de concours, examen d’aptitude technique et unité de valeur pédagogique.

Deux stages sont proposés à partir de 14 ans :

Intermédiaire : 14h30 à 16h

Avancé : 16h30 à 18h La MJC de Joué-lès-Tours organise un stage de danse Modern Jazz avec Pascal Guérettin, diplômé d’état en danse Jazz et Contemporaine et professeur de Pilates.

Directeur du Centre de Danse Studio 2 au Mans, il est le chorégraphe de sa compagnie, mais également pour différentes structures : écoles de mjcjoue@yahoo.fr +33 2 47 67 14 01 MJC Joué lès Tours

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Stage de danse : Pascal Guérettin, Modern Jazz Joué-lès-Tours 2022-12-03 was last modified: by Stage de danse : Pascal Guérettin, Modern Jazz Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 3 décembre 2022 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Place de la Croix Porchette Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire