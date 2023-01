STAGE DE DANSE PARENTS ENFANTS Sainte-Pazanne, 16 avril 2023, Sainte-Pazanne .

STAGE DE DANSE PARENTS ENFANTS

Au programme :

Atelier Parents-enfants : atelier de motricité et d’éveil, aussi aux sens, un moment ludique adapté aux rythmes des petits, proposé par la compagnie SKANDA.

« Sentir, découvrir, inventer, danser à deux.Tout ceci avec une prise de conscience de l’espace, du corps, des rythmes et des sensations ».

Créer du lien inhabituel et spontané entre les enfants et les parents grâce à la danse, tout en traversant le propos de la création UNSUI.

Pour les enfants de 3 à 7 ans, de 9h30 à 10h30.

Atelier Ados-parents : atelier en immersion au coeur de la création INSUI, les participants auront l’occasion de découvrir la danse grâce à différents exercices et mise en mouvement qui leur permettront de connecter les corps, l’imaginaire et les sensations.

Apprentissage de la partition dansée et travail de composition chorégraphique. Les élèves se mettront à la place des danseuses le temps de l’atelier afin de percevoir le processus de création de la compagnie SKANDA.

Pour les ados à partir de 14 ans, de 10h45 à 12h45.

Intervenante / Chorégraphe :

Formée à différentes esthétiques chorégraphiques (danse contemporaine, classique, africaine, hip hop) en région parisienne, elle poursuit sa formation en danse moderne et jazz à Nantes où elle monte la Compagnie SKANDA avec sa partenaire Valentine SOUCY en 2016. Jade LADA s’intéresse particulièrement au Floorwork, l’engagement physique corporel, l’improvisation et le théâtre physique.

Le TMP vous propose deux stages de danse, venez partager en famille un moment privilégié avec votre enfant…

