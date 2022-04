STAGE DE DANSE PÂQUES Sérignan, 23 avril 2022, Sérignan.

STAGE DE DANSE PÂQUES Sérignan

2022-04-23 16:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Sérignan Hérault Sérignan

EUR 25 25 En voilà un stage de saison !

Adhérents et non adhérents, les inscriptions sont ouvertes. Au programme : Chasse au trésor, Jeu des 5 sens et de nombreuses surprises.

Dress Code : vert et jaune.

Goûter offert.

+33 6 17 45 82 30

art corps

Sérignan

