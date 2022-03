Stage de Danse Orientale Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-03-12 – 2022-03-12

Montignac Dordogne L’Amicale Laïque de Montignac vous propose un stage de Danse Orientale en salle Jean Macé.

Sur inscription. ©Pixabay

