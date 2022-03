Stage de danse Nay, 9 avril 2022, Nay.

Stage de danse Centre de danse l’Etoile 1 allée Jean Barthet Nay

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 15:30:00 Centre de danse l’Etoile 1 allée Jean Barthet

Nay Pyrénées-Atlantiques

Le centre de danse l’Etoile à Nay accueillera la danseuse et chorégraphe ukrainienne Dashikin Grachova pour un stage de danse contemporaine. Exilée de guerre, elle a quitté sa famille et ses amis restés en Ukraine pour trouver refuge dans la région et continuer de partager sa passion et son métier, la Danse. Tous les fonds récoltés lors du stage lui seront entièrement reversés pour faciliter son arrivée dans la région.

Accessible dès 12 ans et inscription obligatoire.

+33 6 65 10 58 60

©centrededanse

