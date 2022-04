Stage de Danse Modern’Jazz Maison de quartier Saint Louis Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Maison de quartier Saint Louis

Stage sous forme d’atelier et de cours pour débutants et initiés. Le stage est encadré par Nathalie, professeure de danse à la Maison de Quartier Saint-Louis.

sur inscriptions / tarif au taux d’effort

2022-04-25T10:30:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T12:00:00

Stage de Danse Modern'Jazz Maison de quartier Saint Louis 2022-04-25

