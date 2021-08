Béziers Béziers Béziers, Hérault STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ ET CONTEMPORAIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ ET CONTEMPORAIN Béziers, 28 août 2021, Béziers. STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ ET CONTEMPORAIN 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-29 14:00:00 14:00:00

Béziers Hérault EUR 12 20 Stage de danse, à partir de 7 ans, avec Bruna Alranq.

Inscriptions par téléphone ou par courriel. Stage de danse, à partir de 7 ans, avec Bruna Alranq.

Inscriptions par téléphone ou par courriel. brunaalranq@hotmail.fr +33 6 48 34 96 40 Stage de danse, à partir de 7 ans, avec Bruna Alranq.

Inscriptions par téléphone ou par courriel. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34422#3.22222