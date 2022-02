Stage de danse modern jazz pour adultes Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du lundi 11 avril au mercredi 13 avril

Vous travaillerez la technique, le placement, la fluidité au cours d’un bon échauffement suivi d’un enchaînement chorégraphique.

Sur inscription – Tarif selon le quotient familial (de 9,45 € à 85,68 € + adhésion 10 €)

Guillaume vous propose une danse à la fois dynamique et sensible en abordant les notions d’écoute de soi, des autres et de l’expressivité du geste. Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

2022-04-11T19:00:00 2022-04-11T21:30:00;2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T21:30:00;2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T21:30:00

