Stage de danse Modern Jazz et Street Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Stage de danse Modern Jazz et Street Lit-et-Mixe, 19 février 2022, Lit-et-Mixe. Stage de danse Modern Jazz et Street Lit-et-Mixe

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-20 18:00:00

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe Stage de danse organisé par Cap’Danse avec Karen Esperon pour le Modern Jazz et Margot Hamel pour le Street.

10 h à 11 h cours Modern Jazz débutant

11 h 15 à 12 h 45 cours Modern Jazz Inter/avancé

14 h à 15 h cours Street débutant

15 h 15 à 16 h 45 cours Street avancé

17 h 15 à 18 h 15 cours d’interprétation

Tarif : 1 cours 15 €, 2 cours 25 €, 4 cours 45 €, illimité/personne 55 €. (+5 € adhésion à Cap’Danse pour les non adhérents).

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Informations et réservations au 06 95 13 54 02 ou capdanse@gmail.com Stage de danse organisé par Cap’Danse avec Karen Esperon pour le Modern Jazz et Margot Hamel pour le Street.

10 h à 11 h cours Modern Jazz débutant

11 h 15 à 12 h 45 cours Modern Jazz Inter/avancé

14 h à 15 h cours Street débutant

15 h 15 à 16 h 45 cours Street avancé

17 h 15 à 18 h 15 cours d’interprétation

Tarif : 1 cours 15 €, 2 cours 25 €, 4 cours 45 €, illimité/personne 55 €. (+5 € adhésion à Cap’Danse pour les non adhérents).

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Informations et réservations au 06 95 13 54 02 ou capdanse@gmail.com +33 6 95 13 54 02 Stage de danse organisé par Cap’Danse avec Karen Esperon pour le Modern Jazz et Margot Hamel pour le Street.

10 h à 11 h cours Modern Jazz débutant

11 h 15 à 12 h 45 cours Modern Jazz Inter/avancé

14 h à 15 h cours Street débutant

15 h 15 à 16 h 45 cours Street avancé

17 h 15 à 18 h 15 cours d’interprétation

Tarif : 1 cours 15 €, 2 cours 25 €, 4 cours 45 €, illimité/personne 55 €. (+5 € adhésion à Cap’Danse pour les non adhérents).

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Informations et réservations au 06 95 13 54 02 ou capdanse@gmail.com Cap’Danse

Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Ville Lit-et-Mixe lieuville Lit-et-Mixe Departement Landes

Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lit-et-mixe/

Stage de danse Modern Jazz et Street Lit-et-Mixe 2022-02-19 was last modified: by Stage de danse Modern Jazz et Street Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe 19 février 2022 Landes Lit-et-Mixe

Lit-et-Mixe Landes