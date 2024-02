Stage de danse – MJC Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac, lundi 4 mars 2024.

Stage de danse – MJC Stage de danse jazz et stretching Stage stretching de 17h à 18h – 14 ans et +, adultes Stage danse jazz de 18h à 19h30 – 14 ans et +, adultes Tarif : 70€ à 90€ 4 – 8 mars Place des Salines 44503 La baule escoublac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T17:00:00+01:00 – 2024-03-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T19:30:00+01:00

Place des Salines 44503 La baule escoublac La baule escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE LOISIRS