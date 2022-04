STAGE DE DANSE KRUMP Lodève, 2 mai 2022, Lodève.

STAGE DE DANSE KRUMP Lodève

2022-05-02 – 2022-05-04

Lodève Hérault

Initiez-vous à cette danse dérivée du Hip-hop et du clowning aux côtés du danseur Germain Zambi.

Née dans les ghettos de Los-Angeles au début des années 2000, le Krump, tout comme le clowning, permettait aux jeunes de canaliser leur colère et leurs revendications et de les ressortir sous une forme plus positive.

La pratique du Krump est de plus en plus courante, popularisée en partie grâce aux « battles ».

Inscription auprès de l’ALSH 11-17 ans, service Enfance Jeunesse,

Stage organisé en partenariat avec la ville de Lodève et l’ALSH 11-17 ans du service Enfance

Jeunesse de la Communauté de Communes Lodevois et Larzac.

Initiez-vous à cette danse dérivée du Hip-hop et du clowning aux côtés du danseur Germain Zambi. Née dans les ghettos de Los-Angeles au début des années 2000 le Krump, tout comme le clowning, permettait aux jeunes de canaliser leur colère et leurs revendications et de les ressortir de façon positive. La pratique du Krump est de plus en plus courante, popularisée en partie grâce aux “battles”.

+33 6 79 02 78 10

Initiez-vous à cette danse dérivée du Hip-hop et du clowning aux côtés du danseur Germain Zambi.

Née dans les ghettos de Los-Angeles au début des années 2000, le Krump, tout comme le clowning, permettait aux jeunes de canaliser leur colère et leurs revendications et de les ressortir sous une forme plus positive.

La pratique du Krump est de plus en plus courante, popularisée en partie grâce aux « battles ».

Inscription auprès de l’ALSH 11-17 ans, service Enfance Jeunesse,

Stage organisé en partenariat avec la ville de Lodève et l’ALSH 11-17 ans du service Enfance

Jeunesse de la Communauté de Communes Lodevois et Larzac.

Lodève

dernière mise à jour : 2022-04-10 par