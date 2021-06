Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Stage de Danse In Situ Avec la Chorégraphe Laurence Leyrolles Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Ce stage s’adresse aux adolescentes et aux adultes de tous niveaux. In situ est une locution adverbiale, qui signifie « dans son milieu naturel ». Durant cette journée, à travers diverses expériences et sollicitations, nous nous rendrons disponibles, sensibles et à l’écoute des lieux dans les diverses dimensions qu’ils contiennent, leur puissance d’évocation et leur réalité physique… afin de nouer avec eux une relation par le mouvement, d’entrer dans une conversation de corps à corps.

Ce stage est proposé dans le cadre du projet culturel de territoire « Vivacité », en partenariat avec la Communauté de Communes du Quercy Blanc. Il sera dirigé par la chorégraphe Laurence Leyrolles, de la Compagnie La Lloba.

Danser une poésie des espaces… Agence Départementale pour le spectacle vivant

