21 rue Jean Charcot Salle de l’escrime Romans-sur-Isère Drôme Salle de l’escrime 21 rue Jean Charcot

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 15:30:00 15:30:00

Drôme EUR 15 15 Avec Lionel Fredoc.

Ouvert aux débutants comme aux pratiquants réguliers

Sur réservation addictivdance@gmail.com +33 6 19 75 29 86 Salle de l’escrime 21 rue Jean Charcot Romans-sur-Isère

