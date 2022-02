Stage de danse hip hop Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Viuz-en-Sallaz

Stage de danse hip hop Viuz-en-Sallaz, 14 février 2022, Viuz-en-Sallaz. Stage de danse hip hop MJCI LES CLARINES Espace jeune – La fabri’k 111 LE CLOS DU PRE DE LA CURE Viuz-en-Sallaz

2022-02-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-16 18:00:00 18:00:00 MJCI LES CLARINES Espace jeune – La fabri’k 111 LE CLOS DU PRE DE LA CURE

Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie Viuz-en-Sallaz EUR 50 70 Stage spécial ados – 14/17 ans

2 danses hip hop à découvrir : le popping et le locking

dans une ambiance conviale

avec Amélie Locksy de la compagnie à préciser jeunes@mjci.net +33 6 43 32 24 02 https://www.mjcilesclarines.fr/ MJCI LES CLARINES Espace jeune – La fabri’k 111 LE CLOS DU PRE DE LA CURE Viuz-en-Sallaz

dernière mise à jour : 2022-01-11 par Môle et Brasses Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Viuz-en-Sallaz Autres Lieu Viuz-en-Sallaz Adresse MJCI LES CLARINES Espace jeune - La fabri'k 111 LE CLOS DU PRE DE LA CURE Ville Viuz-en-Sallaz lieuville MJCI LES CLARINES Espace jeune - La fabri'k 111 LE CLOS DU PRE DE LA CURE Viuz-en-Sallaz Departement Haute-Savoie

Stage de danse hip hop Viuz-en-Sallaz 2022-02-14 was last modified: by Stage de danse hip hop Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz 14 février 2022 Haute-Savoie Viuz-en-Sallaz

Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie