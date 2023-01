STAGE DE DANSE HIP HOP – DÈS 7 ANS Sérignan Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 12 15 Stage de danse Hip Hop animé par Toufik Heddman, Professeur de Hip-hop à Sète. Il a remporté le titre de Champion de France en équipe à Marseille en 2004 et à Evian en 2005, ainsi que la troisième place en compétitions internationale en 2006 à Rotterdam. 3 séances :

de 11h à 12h : initiation 7/10 ans

de 14h à 15h15 : initiation 11/14 ans

de 15h30 à 16h45 : initiation pour les +15 ans

Sur inscription. Stage animé par Laurie Sautède.

de 9h30 à 11h30 : inter/avancé

de 14h à 15h30 : débutant

de 16h à 17h30 : atelier poésie/danse

Sur inscription. hip hop

