Stage de danse Hip-Hop / Adultes Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de danse Hip-Hop / Adultes Centre Paris Anim’ Jemmapes, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

. payant Tarif pour les cinq jours : 48,75 €

Un stage tous niveaux, destiné aux adultes, de découverte des bases de la danse Hip-Hop. Les exercices, sollicitant une maitrise du corps comme de l’esprit, emprunteront autant aux figures de styles anciennes que nouvelles.

L’émulation d’équipe et l’inventivité de chacun trouveront toute leur place. Animé par Yannick Rodier Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/ 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-hip-hop-toussaint-adultes

