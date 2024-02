Stage de danse Grand Théâtre Albi, lundi 12 février 2024.

Stage de danse Plusieurs rendez-vous de pratique et de découverte sont proposés à tous les danseurs à partir de 8 ans, aux étudiants, aux professeurs et aux curieux. 12 14 février Grand Théâtre Forfait cours illimités : 75 €

Forfait 1 cours/jour : 45 €

Forfait élèves inscrits au Conservatoire du Tarn et partenaires : 60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:00:00+01:00 – 2024-02-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:00:00+01:00

Au programme des traversées d’œuvres incontournables, 12 cours, ateliers par jour pendant 3 jours, 3 rendez-vous curieux et 1 spectacle-rencontre avec des artistes pédagogues Dominique Genevois, Marion Muzac, Patricia Alzetta, Sylvie Duchesne, James Carles.

Stage de danse co-organisé par l’ADDA du Tarn et le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn, la Ville d’Albi, l’école de danse Line Neel, avec le soutien du Département du Tarn et la DRAC Occitanie.

Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://adda81.fr/danse/enseignement-et-accompagnement-des-pratiques/stage-fevrier »}]

danse stage