Gimouille Nièvre Gimouille Du 22 au 24, stage de danse à GIMOUILLE.

Rendez-vous à la salle des fêtes avec J. Paterne (danseur professionnel).

Modern Jazz, dès 4 ans, tous niveaux.

35€ 1 cours par jour sur 3 jours.

4 – 6 ans : à 13h30

7-10 ans : à 14h30

11 – 13 ans : à 17h

18 ans et plus : à 18h30

