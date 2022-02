Stage de danse : Gabin Nuissier Joué-lès-Tours, 26 février 2022, Joué-lès-Tours.

Stage de danse : Gabin Nuissier Joué-lès-Tours

2022-02-26 13:30:00 – 2022-02-27 17:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gabin Nuissier, parrain charismatique de la danse hip-hop française est le fondateur de la compagnie AKTUEL FORCE, il a traversé toutes les étapes de l’histoire du hip-hop. Passionné par les arts martiaux, il en tire sa vitalité et son impulsion dans son rapport à la danse. Son esprit de recherche le conduit à nourrir ses inspirations hip-hop de styles

aussi divers que ceux des danses contemporaines, classiques et flamenco. Sa danse est reconnaissable par sa grande virtuosité, tout en fluidité, combinant force, douceur et polyrythmies.

Il est le premier chorégraphe hip-hop à remporter le prix SACD pour la chorégraphie. Il a créé de nombreuses pièces où la danse, les enjeux identitaires, biographiques, sociétaux et poétiques s’entremêlent. Aujourd’hui, il danse et concentre son travail sur

mjcjoue@yahoo.fr +33 2 47 67 14 01

mjc joué lès tours

Joué-lès-Tours

