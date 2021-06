Paris Flamenco en France Paris Stage de danse flamenco avec Alejandra « La Verea » Flamenco en France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage de danse flamenco avec Alejandra « La Verea » Flamenco en France, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin au 2 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 18h30 à 21h30

Du 3 au 4 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 13h

payant

Alejandra Diaz « La Verea » organise un stage sur 3 soirs réservés aux personnes ayant une pratique d’au moins 2 ans à niveaux Avancés. Attention ! Le nombre de places est limité, pour respecter les consignes sanitaires en vigueur. Une liste d’attente peut-être proposée en cas de levée des restrictions. Niveau requis : 2 ans de pratique Minimum à Avancés Stage 1 Du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet DU 18H30 A 20H : PATAS POR TANGOS DU 20H 21H30 : PATAS POR BULERIAS Niveau : De 2 ans de pratique à Avancés Stage 2 Samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet 10H 00 AU 11H30 : PATAS POR TANGOS 11H30 AU 13H00 : PATAS POR BULERIAS Niveau : De 2 ans de pratique à Avancés Dans tous les cours : 30 minutes de technique corporelle et de pieds / zapateados Animations -> Stage Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020

9 : Buzenval (262m) 2 : Avron (345m) Porte de Montreuil

Contact :Flamenco en France 0143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis 0671486670 aflenco@hotmail.fr

